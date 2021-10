Fussball-Verbandsliga Nord-Ost : Klarer Derbysieg der SG Eckernförde/Fleckeby über ersatzgeschwächten 1. FC Schinkel

Youngster Jonas Kessel brachte die Heimelf per Doppelschlag nach rund einer halben Stunde in Führung und noch vor der Pause erhöhte Luca Clausen auf 3:0 für die überlegenen Gastgeber.

Fleckeby | Die SG Eckernförde/Fleckeby und der 1. FC Schinkel bleiben weiter in der Spur. Nur während die Spur der SG nach oben führt, bleiben die Schinkeler auf dem Weg Richtung Abstiegskampf. Am Sonnabend setzte sich der Tabellenzweite klar mit 3:0 (3:0) im Kreisderby der Fußball-Verbandsliga Nord-Ost in Fleckeby durch und bleibt damit Spitzenreiter Schleswig ...

