Fussball-Verbandsliga Nord-Ost : Punkteteilung im Topspiel zwischen Schleswig IF und dem MTV Dänischenhagen

Nach der zwischenzeitlichen 2:0-Führung des MTV Dänischenhagen baute der Tabellenführer Schleswig IF großen Druck auf und kamen noch zum Ausgleich. Am Ende hielt MTV-Torwart Yannick Holtz zumindest den einen Punkt fest.

Schleswig | Auch wenn der MTV Dänischenhagen kurz nach der Halbzeit im Topspiel der Fußball-Verbandsliga Nord-Ost beim Tabellenführer Schleswig IF mit 2:0 führte, gab es am Ende noch eine Punkteteilung – und diese ging auch in Ordnung, denn SIF machte ordentlich Druck in der Schlussphase und verdiente sich das 2:2. Weiterlesen: SG Eckernförde/Fleckeby besiegt ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.