Fussball-Verbandsliga Nord-Ost : MTV Dänischenhagen fordert im Topspiel den Tabellenführer Schleswig IF

Bisher sind Spitzenreiter Schlswig IF und der MTV Dänischenhagen noch ohne Verlustpunkt und haben alle ihre Spiele gewonnen. Eine Serie wird am Sonnabend im Topspiel der Fußball-Verbandsliga Nord-Ost reißen.

Dänischenhagen | Mehr Spitzenspiel geht nicht, als beim Duell von Schleswig IF und dem MTV Dänischenhagen in der Fußball-Verbandsliga Nord-Ost. Sonnabend um 14 Uhr (Husumer Straße) empfängt mit SIF nämlich der Tabellenführer, der bisher alle vier Spiele gewann und ein Torverhältnis von 21:1 aufweist, den als zweites Team in der Liga noch verlustpunktfreien MTVD. Die G...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.