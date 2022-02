Fussball-Verbandsliga Nord-Ost : Oberligist Inter Türkspor zum Auftakt eine Nummer zu groß für den MTV Dänischenhagen

Der Oberligist zeigte seine spielerische Klasse und hatte rund 80 Prozent Ballbesitz, den die Dänischenhagener aber weitgehend gut verteidigten. Für den MTV traf Moritz Schomburg, der sich dabei leicht verletzte.

Kiel | Fast auf den Tag genau drei Monate nach dem letzten Auftritt des MTV Dänischenhagen kehrten die Fußballer aus der Verbandsliga Nord-Ost auf das Feld zurück. Am 13. November 2021 gab es mit dem 0:1 gegen den FC Fockbek die erste Saisonniederlage. Danach verabschiedete sich der MTV Corona-bedingt frühzeitig in die Winterpause. Doch am Sonnabend, 12. Feb...

