Fussball-Verbandsliga Nord-Ost : MTV Dänischenhagen gewinnt Kampfspiel bei Schleswig 06

Einen frühen Rückstand konnte der MTVD nach Toren von Tim Ladewig und Lennart Ross noch in einen 2:1-Erfolg drehen. Die Dänischenhagener sind nach vier Partien weiter ungeschlagen und belegen in der Tabelle Platz fünf.

Schleswig | Nachdem in der Vorwoche im Auswärtsspiel bei Schleswig IF auch fußballerische Attribute gefragt waren, gab es für den MTV Dänischenhagen eine Woche später, beim nächsten Auswärtsspiel der Verbandsliga Nord-Ost, dieses Mal bei Schleswig 06, ein echtes Kampfspiel.

