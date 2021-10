Fussball-Verbandsliga Nord-Ost : Der MTV Dänischenhagen und Gegner TSV Vineta Audorf haben einige Gemeinsamkeiten

In der bisherigen Saison haben die Teams noch nicht gegeneinander gespielt. Beide Mannschaften verbindet, dass sie im Kader und der Trainerposition auf Konstanz setzen.

Dänischenhagen | Für Frank Knocke steht der TSV Vineta Audorf „für eine gute Offensive. Das ist bei mir so abgespeichert, wenn ich an die denke“, sagt der Trainer der Verbandsliga-Fußballer des MTV Dänischenhagen. Mit nur 17 Toren in acht Spielen konnten die Vineten diese These allerdings in der bisherigen Saison noch nicht so unterstreichen. Und auch im heutigen Aufe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.