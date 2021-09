Fussball-Verbandsliga Nord-Ost : MTV Dänischenhagen hat schlechte Erinnerungen an die SG Eckernförde/Fleckeby

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams war Corona-bedingt auch das letzte Spiel der Verbandsliga-Saison 20/21. Der MTV unterlag starken Gästen mit 1:3. Am Sonnabend drängt Routinier Lars Mischak in die Startelf.

Dänischenhagen/Fleckeby | In der Fußball-Verbandsliga Nord-Ost steht Sonnabend wieder ein reizvolles Kreisderby an, wenn der MTV Dänischenhagen um 15.30 Uhr die SG Eckernförde/Fleckeby empfängt. Der MTV startete um eine Partie verspätet in die Saison und siegte zuletzt knapp aber verdient in Felde, während die SG nach langer Zeit mal wieder einen Dämpfer mit dem 2:4 in Audorf ...

