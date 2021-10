Fussball-Verbandsliga Nord-Ost : Nach Offenbarungseid beim SV Wasbek ist der 1. FC Schinkel nun in Fockbek gefordert

Nach fünf Niederlagen steht der 1. FC Schinkel fast am Ende der Verbandsliga Nord-Ost. Beim FC Fockbek hofft Trainer Marcel Korn nun auf den ersten Sieg. „Es gilt weiterhin verlieren verboten“, sagt Schinkels Trainer.

Schinkel | Der nächste Versuch steht für die Fußballer des 1. FC Schinkel an, die Negativserie in der Verbandsliga Nord-Ost mit mittlerweile fünf Niederlagen in Folge zu beenden. Am Sonntag um 15 Uhr ist das Team von Trainer Marcel Korn beim FC Fockbek zu Gast, der bisher auch noch nicht voll überzeugen konnte. „Die Zeit des Redens ist vorbei. Das haben wir lang...

