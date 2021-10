Fussball-Verbandsliga Nord-Ost : „Totalausfall, Null-Leistung!“ – 1. FC Schinkel versagt gegen die SG Felde/Stampe

Zuletzt zwei Siege in der Folge hatten die Hoffnung geweckt, dass der FC sich aus der Abstiegsregion der Verbandsliga Nord-Ost befreien kann. Gegen das bis dahin punktlose Schlusslicht gab es einen heftigen Rückschritt.

Schinkel | Sie hatten so gehofft, dass die Spieler die Situation im Abstiegskampf der Fußball-Verbandsliga Nord-Ost angenommen und verstanden hätten. Mit zuletzt zwei Siegen in Serie sah es beim 1. FC Schinkel auch danach aus, doch die Ernüchterung folgte prompt. Im Heimspiel gegen die bis dahin noch punktlosen Gäste der SG Felde/Stampe setzte es am Sonntagnachm...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.