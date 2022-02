Fussball-Verbandsliga Nord-Ost : FC Schinkel verliert Test aufgrund schlechter Fitness – Vorstand steht zu seinen Fußballern

Der Tabellenvorletzte der Verbandsliga Nord-Ost steuert sportlich schweren Zeiten entgegen, wie das 0:4 bei der FSG Kaltenkirchen bewies. Der Gesamtverein erklärte jetzt aber, dass er zu seiner Fußballsparte steht.

Kaltenkirchen/Schinkel | Der 1. FC Schinkel schafft es nicht, in der Vorbereitung auf die so wichtige Rückrunde der Fußball-Verbandsliga Nord-Ost ein positives Bild und eine Aufbruchsstimmung zu vermitteln. In einem Testspiel am Sonntag, 27. Februar, bei der FSG Kaltenkirchen aus der Verbandsliga West, die wie die Schinkeler in der Nord-Ost-Staffel in großen Abstiegssorgen st...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.