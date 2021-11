Fussball-Verbandsliga Nord-Ost : 1. FC Schinkel setzt sich Sechs-Punkte-Ziel bis zum Winter – Sonntag wartet Bargstedt

Im Kreispokal unterlag der FC Schinkel zwar in Bargstedt, lieferte aber eine starke Leistung ab, an die Trainer Marcel Korn mit seinem Team anknüpfen will. Suche nach neuen Spielern für die Rückrunde ist gestartet.

Schinkel | Auch wenn die Personallage beim 1. FC Schinkel weiter angespannt bleibt, blickt Trainer Marcel Korn durchaus ein wenig positiv auf das Auswärtsspiel in der Fußball-Verbandsliga Nord-Ost beim TuS Bargstedt. Anpfiff der Partie beim Tabellensechsten ist am Sonntag um 14 Uhr. Weiterlesen: Klarer Derbysieg der SG Eckernförde/Fleckeby über ersatzge...

