Fussball-Verbandsliga Nord-Ost : Der 1. FC Schinkel hat gegen Tabellenführer Schleswig IF keine großen Ambitionen

Bis zu acht Spieler könnten beim abstiegsbedrohten FC Schinkel am Sonntag im Heimspiel gegen den Ligaprimus aus Schleswig fehlen. Dementsprechend klein sind die Hoffnungen auf Punkte bei Trainer Marcel Korn.

Schinkel | Natürlich will der 1. FC Schinkel sein Heimspiel in der Fußball-Verbandsliga Nord-Ost gegen Tabellenführer Schleswig IF nicht einfach abschenken. Jedoch weiß Trainer Marcel Korn, dass der Gegner in der derzeitigen Situation wohl eine Nummer zu groß ist. Anpfiff in Schinkel ist Sonntag, den 14. November, um 14 Uhr. Weiterlesen: SG Eckernförde/Flecke...

