Fußball-Verbandsliga Nord-Ost : Tabellenführer SG Eckernförde/Fleckeby will Verfolger MTV Dänischenhagen abschütteln

Ein Sieg mit zwei Toren Differenz würde dem fünftplatzierten MTV reichen, um am Tabellenführer aus Eckernförde vorbeizugehen. Das zeigt, wie eng es in der Liga zugeht.

Eckernförde | Die Fußball-Verbandsliga Nord-Ost hat an diesem Wochenende noch einen echten Kracher zu bieten, wenn die SG Eckernförde/Fleckeby am Sonnabend um 14 Uhr erstmals in dieser Saison auf den MTV Dänischenhagen trifft. Weiterlesen: SG Eckernförde/Fleckeby erobert die Tabellenspitze nach 2:1-Sieg über SG Felde/Stampe Zwar liegt der MTV momentan nur auf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.