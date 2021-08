Fussball-Verbandsliga Nord-Ost : Der TSV Altenholz II will es gegen den FC Fockbek wie in der Vorsaison machen

Nach dem 1:1 am 1. Spieltag bei Schleswig 06 ist die Mannschaft von Sascha Schneider vor dem Heim-Auftakt gegen Fockbek extrem motiviert. Das Saisonziel lautet in erster Linie, frühzeitig den Klassenerhalt zu schaffen.

Altenholz | Der Auftakt war spielerisch schon ganz vielversprechend, doch fehlte es dem TSV Altenholz II in der Fußball-Verbandsliga Nord-Ost bei Schleswig 06 noch an der nötigen Präzision im Abschluss. So musste sich das Team von Trainer Sascha Schneider mit einem 1:1 begnügen. Am Sonntag um 15 Uhr steht jetzt das erste Heimspiel an. Zu Gast ist der Tabellenführ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.