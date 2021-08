Fussball-Verbandsliga Nord-Ost : SG Eckernförde/Fleckeby gewinnt Kreisderby gegen 1. FC Schinkel klar mit 5:2

Erst nach der Halbzeit spielte die SG Eckernförde/Fleckeby beim 1. FC Schinkel ihre Vorteile aus und siegte am Ende noch deutlich mit 5:2. Drei Treffer steuerte Sönke Matthiesen bei, Schinkels Arber Azemi sah Gelb-Rot.

Schinkel | Zur Pause durfte der 1. FC Schinkel noch auf einen erfolgreichen Start in die Saison der Fußball-Verbandsliga Nord-Ost hoffen. Das Team von Trainer Marcel Korn kämpfte sich nach zweimaligem Rückstand zum 2:2 zurück. Doch nach der Halbzeit spielte die SG Eckernförde/Fleckeby dann ihre Klasse aus und kam am Ende zu einem auch in der Höhe verdienten 5:2-E...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.