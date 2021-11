Fussball-Verbandsliga Nord-Ost : 1. FC Schinkel kassiert 0:7-Pleite beim TuS Bargstedt – Spieler stecken mit Autos fest

Der Platz war tief und weich und nur eine Mannschaft kam damit zurecht. Der TuS Bargstedt schickte den 1. FC Schinkel mit einer Packung auf die Heimreise, die sich zudem aufgrund festgefahrener Autos verzögerte.

Bargstedt | Schön eng wollte Marcel Korn mit seinem 1. FC Schinkel in Bargstedt in der Abwehr stehen um es dem Gegner so schwer zu machen, zum Torabschluss zu kommen. Doch dieses Vorhaben scheiterte krachend! Mit 0:7 kehrte der FC vom Auswärtsspiel der Fußball-Verbandsliga Nord-Ost zurück. Es war die dritte Pleite in Folge mit zusammen 16 Gegentoren. Weiterles...

