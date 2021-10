Fußball-Verbandsliga Nord-Ost : Nach Sieg beim FC Fockbek: 1. FC Schinkel lässt 3:0 gegen TSV Vineta Audorf folgen

Moses Ogodogbo war der Matchwinner beim Team von Trainer Marcel Korn. Der Angreifer steuerte zwei Tore zum zweiten Saisonsieg bei. Zwischenzeitlich hatte Premton Jasari sein viertes Saisontor zum 2:0 erzielt.

Schinkel | Die Sonne scheint wieder beim Fußball-Nord-Ost-Verbandsligisten 1. FC Schinkel. Nach fünf Niederlagen in Folge verzogen sich die Wolken bereits in der Vorwoche nach dem 2:1 beim FC Fockbek. Nun gelang der Mannschaft von Trainer Marcel Korn das erste Spiel ohne Gegentreffer. Gegen den TSV Vineta Audorf stand es am Ende verdient 3:0 (2:0). Weierlesen...

