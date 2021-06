Fussball-Verbandsliga : So will sich der 1. FC Schinkel für die Saison und die Zukunft erfolgreich aufstellen

Der Kader für die kommende Spielzeit steht fest. Zudem haben die Schinkeler mit Björn Manthey einen neuen Ligaobmann gefunden. Geld soll in Zukunft keine Rolle mehr spielen, dafür wird der Mannschaft anderes geboten.

Schinkel | Am diesem Dienstag ist es soweit: Der 1. FC Schinkel startet in die Vorbereitung auf die kommende Saison in der Fußball-Verbandsliga. Vermutlich werden die Wohlder wieder in der Ost-Staffel spielen, wie auch in der zuletzt abgebrochenen Spielzeit 2020/21. Es gibt personell wenig Neues, denn der Kader wurde fast komplett zusammengehalten. Dramatische u...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.