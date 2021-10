Fussball-Verbandsliga Nord-Ost : Im sechsten Anlauf: 1. FC Schinkel schafft ersten Saisonsieg beim FC Fockbek

Dieses Mal stimmt der Einsatz und der FC Schinkel ging auch endlich mal in Führung. Trotz einer späten Gelb-Roten Karte hielten die Gäste das Ergebnis und feierten einen 2:1-Erfolg in Fockbek.

Fockbek | Es ist geschafft. Im sechsten Versuch hat auch der 1. FC Schinkel den ersten Saisonsieg in der Fußball-Verbandsliga Nord-Ost eingefahren. Beim FC Fockbek kam das Team von Trainer Marcel Korn zu einem am Ende knappen am aber verdienten 2:1 (0:0)-Erfolg. Weiterlesen: Umstrittenes Tor in der Nachspielzeit zwischen MTV Dänischenhagen und TSV Alte...

