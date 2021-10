Fußball-Verbandsliga Nord-Ost : 1. FC Schinkel will Aufwärtstrend gegen SG Felde/Stampe fortsetzen

Nach zwei Siegen in Folge geht die Elf von Trainer Marcel Korn am Sonnabend als Favorit ins Spiel gegen den Tabellenletzten, der in allen sieben Partien als Verlierer das Feld verlassen hat.

Schinkel | Die Stimmung beim 1. FC Schinkel ist derzeit bestens. Nach dem verpatzten Saisonstart in der Fußball-Verbandsliga Nord-Ost mit fünf Niederlagen am Stück haben die Schützlinge von Trainer Marcel Korn zuletzt zwei Siegen gefeiert. Weiterlesen: Nach Sieg beim FC Fockbek: 1. FC Schinkel lässt 3:0 gegen TSV Vineta Audorf folgen Am Sonnabend um 16 Uhr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.