Fussball-Kreisliga : Eckernförder SV II verstärkt sich mit Torben Wulf vom Wittenseer SV

Der Mittelfeldspieler war bereits in der Jugend beim ESV und wollte jetzt nach vielen Jahren in Wittensee eine neue Aufgabe für sich finden. Die Eckernförder U23 gehört in der kommenden Saison zu den Aufstiegskandidaten.

Eckernförde | Bereits nach der abgebrochenen Saison 2019/20 hatte sich Torben Wulf Gedanken gemacht, eine neue Herausforderung zu finden. Doch mitten in der Corona-Pandemie entscheid er sich, seinem langjähren Verein die Treue zu halten. Doch zur kommenden Spielzeit wird Wulf den Wittenseer SV nun verlassen und sich dem Eckernförder SV II anschließen. Dort verfügt ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.