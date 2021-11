Fussball-Oberliga Nord : Keine Chance auf Fußball am Bystedtredder: ESV-Spiel gegen TSV Bordesholm fällt aus

Der Niederschlag am Sonnabend war zu viel, der Rasenplatz des Eckernförder SV lässt kein Spiel gegen den Tabellenführer am Sonntag zu. Damit ist das Fußballjahr in der Oberliga Nord vorzeitig beendet.

Eckernförde | Maik Haberlag hatte so gehofft, dass seine Schützlinge irgendwie doch am Sonntag, 28. November, in der Fußball-Oberliga Nord gegen Spitzenreiter TSV Bordesholm antreten können. Doch daraus wird nichts. Der Rasenplatz am Bystedtredder ist nach mehreren Tagen mit Regen und am Sonnabend noch einmal ergiebigen Schneeregen, definitiv unbespielbar. Weite...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.