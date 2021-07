Fussball-Testspiele : Verletzung nach Foul: Oberligist TSV Altenholz muss wochenlang auf Neuzugang verzichten

Die SG Eckernförde/Fleckeby verabschiedete sich mit einem Test in Dobersdorf in eine kurze Vorbereitungspause und unterlag 0:2. Der GSC siegte deutlich. Heute spielt der Eckernförder SV in Nortorf.

Altenholz/Fleckeby | Es wird langsam wieder ernst: Die Fußball-Teams aus dem Altkreis beginnen mit der intensiven Vorbereitung auf die kommende Saison. Dazu gehören natürlich auch Testspiele. Am vergangenen Wochenende standen gleich einige interessante Duelle an, leider gab es auch schlimme Verletzungen. Heute testet der Eckernförder SV um 19 Uhr beim TuS Nortorf. TSV ...

