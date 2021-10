Fussball-Oberliga Nord : TSV Altenholt erleidet Rückschlag mit dem 0:1 beim SV Frisia Risum-Lindholm

Der Altenholzer Trainer Volkmar Meyer kritisierte die schlechte Zweikampfführung seiner Elf beim Auswärtsspiel beim SV Frisia Risum-Lindholm. Nach dem 3:2-Sieg vor zwei Wochen gegen Türkspor Kiel gab es einen Rückschlag.

Risum-Lindholm | Der Platz weich, das Wetter bescheiden, der Wind dafür kräftig. Es waren keine Wohlfühlbedingungen, die den TSV Altenholz in der Oberliga Nord beim SV Frisia Risum-Lindholm erwarteten. Zudem gingen die Gastgeber resolut in die Zweikämpfe, wovon sich die Randkieler beeindrucken ließen. Sie unterlagen in einem insgesamt niveauarmen Oberligaspiel mit 0:1...

