Fussball-Oberliga Nord : TSV Altenholz hat Bordesholm am Rande der Niederlage – Neuzugang verspricht Torgefahr

Das 2:2 beim Tabellendritten änderte nichts mehr daran, dass die Randkieler in die Abstiegsrunde müssen. Der erste externe Neuzugang für die kommende Saison ist in Altenholz ein alter Bekannter mit großem Torriecher.

Bordesholm/Altenholz | Schon vor der Nachholpartie beim TSV Bordesholm stand für die Altenholzer Mannschaft von Trainer Volkmar Meyer fest, dass der Ausgang des Spiels rein gar nichts am bitteren Gang in die Abstiegsrunde ändern würde. Im Jahr 2022 vergab der TSVA in kürzester Zeit seine gute Ausgangsposition für die Meisterrunde, für die sich die jeweils besten vier Teams ...

