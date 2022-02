Fussball-Oberliga Nord : Deshalb wäre der Sieg gegen Weiche Flensburg II für den TSV Altenholz doppelt wichtig

Die Altenholzer können bei einem eigenen Sieg und einer gleichzeitigen Niederlage von Inter Türkspor Kiel Platz vier zurückerobern. Im Hinspiel gab es gegen die Flensburger einen torreichen 5:4-Sieg.

Altenholz | Nein, einfach so zur Tagesordnung übergehen konnte und wollte Volkmar Meyer nicht. Der Trainer der Altenholzer Oberliga-Fußballer hatte nach dem schwachen Auftritt am vergagenen Wochenende und dem 1:3 gegen Inter Türkspor Kiel Redebedarf. Am Montag gab es dann eine Aussprache mit dem Team, nach der Meyer nun wieder optimistisch in die Zukunft blickt. ...

