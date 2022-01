Fussball-Oberliga Nord : TSV Altenholz gewinnt ersten Test mit einer „Bubi“-Truppe gegen den SVT Neumünster

Mit einem Alterschnitt von nur etwa 21 Jahren hat der Oberligist sein erstes Testspiel im Jahr 2022 erfolgreich bestritten. Sören Schnoor, Lönne Christiansen und Carl Jonte Scholz erzielten die Tore beim 3:2-Sieg.

Altenholz | Dass Fabian Hunze mit gerade einmal 24 Jahren der älteste Feldspieler beim TSV Altenholz sein würde, zeigt, wie sehr Trainer Volkmar Meyer auf die Jugend beim Fußball-Oberligisten setzt. Am Sonntag, 30. Januar 2022, war der rechte Außenspieler mit seinen 24 Jahren tatsächlich hinter Torhüter Jan Detlefsen (32) der älteste Akteur in der Startelf. Doch die Altenholzer „Bubi“-Truppe konnte dennoch überzeugen und setzte sich im ersten Testspiel des Jahres mit 3:2 (2:0) gegen den SV Tungendorf Neumünster aus der Landesliga Mitte durch. Weiterlesen: Packung im Testspiel: SG Eckernförde/Fleckeby verliert mit 1:10 beim TSV Kronshagen Die Altenholzer begannen forsch. Es entwickelte sich ein schnelles und kurzweiliges Testspiel, welches aber von den Altenholzern, die den Wind im ersten Durchgang im Rücken hatten, klar dominiert wurde. Sören Schnoor und Lönne Christiansen trafen früh zum 2:0, beide Tore wurden vom starken Justin Petersen vorbereitet. „Die ersten 30 Minuten war es ein richtig gutes Spiel von uns“, lobte Meyer. Zur Pause hätte sein Team aus seiner Sicht nur schön höher führen müssen. Ich bin sehr zufrieden mit meiner sehr, sehr jungen Truppe Nach dem Seitenwechsel spielte der TSVA gegen den Wind und versuchte es mit sauberem und flachem Passspiel, was zumindest häufig auch klappte. Dennoch verkürzte Tungendorf erst auf 1:2, ehe Carl Jonte Scholz zum 3:1 traf. Weiterlesen: Eckernförder SV verliert 0:5 bei Holsteins Kiels U19 und einen wichtigen Leistungsträger Das letzte Tor des Tages war dann wieder den Gästen per Elfmeter vorbehalten. „Ich bin sehr zufrieden mit meiner sehr, sehr jungen Truppe“, sagte Meyer, der jedoch kritisierte, dass sein Team zu oft den letzten Pass nicht sauber anbrachte. „Ansonsten fällt das Ergebnis auch noch deutlicher aus“. Lasse Müller und Bera Derbas aus der A-Jugend mischen mit Debüts feierten im zweiten Durchgang die beiden A-Jugendlichen Lasse Müller und Bera Derbas. Richtig überzeugend agierte Lars Dettenkofer aus der U23 als Linksverteidiger, der seine Chance bei der Oberliga-Mannschaft in der Vorbereitung bekommt. Weiterlesen: Darum ist Christian Schössler mit der Hinrunde seines Gettorfer SC „absolut zufrieden“ Aufstellung und Tore ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.