Fussball-Oberliga Nord : „Was für ein geiles Spiel!“ – TSV Altenholz schlägt SC Weiche Flensburg II mit 5:4

Dreimal führte Altenholz im Heimspiel gegen die U23 aus Flensburg mit zwei Toren, doch nach 77 Minuten stand es plötzlich 4:4. Den Schlusspunkt setzte Lasse Jensen per Traum-Freistoß in den Winkel zum TSV-Sieg.

Altenholz | Mit seinen 52 Jahren hat Volkmar Meyer wohl nicht mehr ganz die Voraussetzungen, um in der Oberliga mitzuspielen. Am Sonnabendnachmittag fühlte es sich für den Altenholzer Trainer aber 90 Minuten so an, auch wenn er natürlich nur an der Seitenlinie stand. „Ich habe mitgezittert und bin jede Szene mitgegangen. Nach dem Schlusspfiff war ich total fertig...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.