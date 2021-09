Fussball-Oberliga Nord : TSV Altenholz muss vor dem Spiel gegen TSB Flensburg auf die Träume des Trainers warten

Der Altenholzer Trainer freut sich über Last-Minute-Neuzugang Kosovar Morina von Inter Türkspor Kiel. Volkmar Meyer ist sich sicher, dass der 22-Jährige gegen Titelanwärter TSB Flensburg in der Startaufstellung steht.

Altenholz | Volkmar Meyer weiß, was auf ihn und seine Mannschaft am Sonnabend (14 Uhr) im Heimspiel der Fußball-Oberliga Nord zukommt: „TSB Flensburg ist ein richtig dickes Brett“! Doch die Flinte frühzeitig ins Korn werfen, ist nicht Meyers Sache. Auch wenn er in seiner Offensive noch viele Fragezeichen hat, will er etwas Zählbares in Altenholz behalten. Dabei h...

