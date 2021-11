Fussball-Oberliga Nord : Nach 34 Tagen Zwangspause: Eckernförder SV vor Kaltstart beim TSV Kronshagen

Ein Spielausfall und ein fragwürdiger Spielplan ließen das Team von Trainer Maik Haberlag in der Trainings-Endlosschleife verharren. Diese soll am Sonnabend enden, wenn es zum Tabellenletzten geht.

Eckernförde | Wie hat der Eckernförder SV seine fünfwöchige Zwangspause überstanden? Ein Spielausfall und ein fragwürdiger Spielplan ließen den ESV 34 Tage lang in einer Trainings-Endlosschleife verharren. Am Sonnabend (14 Uhr) soll sie enden mit dem Gastspiel beim Tabellenletzten TSV Kronshagen. Auch interessant: So erlebte der Eckernförder SV die Gruppen-Auslo...

