Fussball-Oberliga Nord : ESV vergibt ersten Matchball für die Meisterrunde nach 0:1 gegen Frisia Risum-Lindholm

Ein im Nachschuss verwandelter Foulelfmeter brachte die ansonsten eher destruktiven Gäste aus Nordfriesland auf die Siegerstraße. Der ESV zeigte sich im Abschluss zu wenig konsequent und dezimierte sich selbst.

Gettorf | Es war alles perfekt angerichtet. Die Sonne schien um die Wette und auch der Rahmen stimmte mit rund 150 Zuschauern. Doch was nicht passte, war das Ergebnis. Der Eckernförder SV verlor sein Heimspiel auf dem Kunstrasenplatz in Gettorf mit 0:1 (0:1) gegen den SV Frisia 03 Risum-Lindholm und verpasste so den vorzeitigen Klassenerhalt in der Fußball-Oberl...

