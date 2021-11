Fussball-Oberliga Nord : Darum muss der Eckernförder SV mit dem 1:1 beim Schlusslicht TSV Kronshagen leben

Nach über 30 Tagen ohne Pflichtspiel zeigte sich der ESV ein wenig ohne den nötigen Rhythmus. Zu einem großen Chancenplus reichte es trotzdem, doch nur Ole Altendorf traf einmal für die Eckernförder.

Kronshagen | Am Ende könnte dieser Punkt für den Eckernförder SV noch sehr wertvoll werden, jedoch fühlte sich das 1:1-Unentschieden im Auswärtsspiel der Fußball-Oberliga Nord beim Tabellenschlusslicht TSV Kronshagen für die Eckernförder nicht besonders positiv an. Die Konkurrenz im Kampf um die Meisterrunde, zu der Platz vier oder besser berechtigt, konnte an die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.