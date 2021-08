Fussball-Oberliga Nord : Eckernförder SV testet 120 Minuten gegen Osterrönfelder TSV – „Sehe uns gut aufgestellt“

Aus dem geplanten Kurzturnier mit IF Stern Flensburg und dem Osterrönfelder TSV wurde ein 120 minütiges Testspiel gegen den OTSV, da die Flensburger absagten. Der ESV gewann mit 4:2, hat aber noch ein Problem.

Eckernförde | Zwei Halbzeiten über jeweils 60 Minuten, dazwischen eine längere Pause, absolvierten der Eckernförder SV und der Osterrönfelder TSV am Sonnabend am Bystedtredder. Eigentlich war ein Kurzturnier geplant, doch IF Stern Flensburg wäre am Sonntag im Pokal gefordert gewesen und zog seine Teilnahme daher zurück. So gab es ein intensives Kräftemessen zwische...

