Fussball-Oberliga Nord : Clausen und Mohr treffen: Eckernförder SV besiegt auch Titelanwärter TSB Flensburg

Die ambitionierten Hausherren aus Flensburg hatten zwar mehr Ballbesitz kamen aber kaum zu nennenswerten Chancen. Die hatte dafür der ESV. Torwart Lauritz Sievers parierte einen Foulelfmeter.

Flensburg | So langsam wird die positive Entwicklung des Eckernförder SV fast ein wenig unheimlich. Nach dem herausragenden Start in die Saison der Fußball-Oberliga Nord, mit zwei Siegen und zwei Unentschieden, gab es nun beim Titel-Mitfavoriten TSB Flensburg das nächste Ausrufezeichen der Elf von Trainer Maik Haberlag. In Flensburg gewannen die Gäste aus dem Ost...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.