Fussball-Oberliga Nord : Eckernförder SV spielt wieder zu Null – Abwehrbollwerk hält auch gegen Weiche Flensburg II

Es war kein Leckerbissen, den der ESV und die Flensburger zeigten. Die Partie bot kaum Torchancen, umso mehr freut sich ESV-Trainer Maik Haberlag, dass einer seiner Schützlinge wieder traf. Und dann auch noch zum Sieg.

Flensburg | Bereits zum fünften Mal beendete der Eckernförder SV ein Spiel in der Fußball-Oberliga Nord ohne ein Gegentor kassiert zu haben. Insgesamt waren es in 13 Partien der bisherigen Vorrunde nur elf Gegentreffer – Liga-Spitzenwert. Und auch am Sonnabend, 19. März, hatte der ESV-Gegner, dieses Mal die U23 vom SC Weiche Flensburg, kein Mittel gegen die stabi...

