Fussball-Oberliga Nord : Eckernförder SV hat die Pause gut genutzt – Sonntag kommt der SV Frisia Risum-Lindholm

Nach zwei spielfreien Wochen in der Oberliga Nord trifft der ESV am Bystedtredder auf den Tabellenfünften aus Nordfriesland. Die Eckernförder sind gut erholt und „vom Kopf her wieder frisch“, sagt Trainer Maik Haberlag.

Eckernförde | Zwei freie Wochenenden am Stück liegen hinter dem Eckernförder SV. Das nutzte die Konkurrenz der Fußball-Oberliga und verdrängte den ESV von Platz zwei auf Rang drei. Die Teilnahme am Hallenmasters in Kiel haben die Eckernförder aber dennoch schon sicher. Weiterlesen: 1:3 bei Inter Türkspor – Serie des Eckernförder SV reißt im elften Spiel Am So...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.