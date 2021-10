Fussball-Oberliga Nord : Eckernförder SV jubelt nach 5:0 über Inter Türkspor Kiel als neuer Tabellenführer

Nach einer langweiligen ersten Hälfte, die genauso von ESV-Trainer Maik Haberlag gefordert worden war, schossen die Eckernförder die Gäste aus Kiel nach der Pause ab und sind neuer Spitzenreiter vor dem TSV Bordesholm.

Eckernförde | Der Tabellenführer der Oberliga Nord heißt Eckernförder SV. Das kleine Fußball-Märchen am Bystedtredder wurde um ein Kapitel erweitert. Nach dem 5:0 (1:0)-Erfolg über Inter Türkspor Kiel zogen die Eckernförder am TSV Bordesholm vorbei auf Platz eins. „Es ist unglaublich, aber bei uns passt derzeit alles zusammen. Die Mannschaft macht genau das, was wi...

