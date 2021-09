Fussball-Landesliga Mitte : Gettorfer SC verliert das Duell der Tabellennachbarn beim Osterrönfelder TSV mit 1:3

Nach einer ganz schwachen ersten Hälfte lagen die Gäste aus Gettorf bereits mit 0:2 zurück. David Wagner sorgte für den Anschlusstreffer nach der Pause, doch am Ende setzte der OTSV noch einen Konter zum Sieg.

Osterrönfeld | Mit einer 1:3-Niederlage kehrte der Gettorfer SC in der Fußball-Landesliga Mitte vom Tabellennachbarn Osterrönfelder TSV zurück. „Wir haben die erste Hälfte komplett verschlafen, waren immer einen Schritt zu spät“, sagte Gettorfs Trainer Christian Schössler. Kevin Link im Pech: GSC-Stürmer trifft nur den Innenpfosten Und so stand es zur Pause be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.