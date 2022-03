Fussball-Landesliga Mitte : Gettorfer SC holt 0:3 auf und verliert dann doch in der Schlussminute beim VfR Neumünster

In nur 12 Minuten machte der GSC aus einem 0:3 ein 3:3. Dann sorgte jedoch ein Standard für den späten Siegtreffer der Neumünsteraner, die in der Tabelle an den Gettorfern vorbeigezogen sind.

Neumünster | Es wäre wohl wirklich keine schlechte Idee gewesen, zumindest ein Testspiel vor dem Start in die Rückrunde des Fußball-Landesliga Mitte auf einem Naturrasenplatz zu absolvieren. Doch dies verpasste der Gettorfer SC und hatte daher anfangs große Schweirigkeiten, sich auf den Untergrund beim Auswärtsspiel der Fußball-Landesliga Mitte beim VfR Neumünster...

