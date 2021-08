Fussball-Landesliga Mitte : Gettorfer SC mit 1:1 zum Auftakt gegen Heikendorf nicht zufrieden

Nach der frühen Führung durch Kevin Link verpassten es die Gettorfer zu erhöhen. Ein Handelfmeter brachte Heikendorf das. Dem GSC fehlten gegen den tief stehenden HSV dann die Ideen um noch zum Siegtreffer zu kommen.

Gettorf | Mit einem 1:1 ist der Gettorfer SC in die Spielzeit der Landesliga Mitte gestartet. Zwar erzielte Kevin Link früh das 1:0 für die Hausherren, doch der Heikendorfer SV schaffte noch den Ausgleich, sodass die Punkte am Ende geteilt wurden. Sololauf von Kevin Link bringt Gettorfer SC in Führung Für GSC-Trainer Christian Schössler war das Remis zu w...

