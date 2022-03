Fussball-Landesliga Mitte : Misstöne beim Gettorfer SC: Christian Schössler übt vor dem Auftakt beim VfR Neumünster Kritik

Das 2:6 am vergangenen Wochenende im Testspiel sei ein Spiegelbild einer mäßigen Vorbereitung gewesen, sagt Gettorfs Trainer. Beim VfR Neumünster am Sonntag, 20. März, muss der Gettorfer SC auf noch dezimiert antreten.

Gettorf | Am Sonntag, 20. März, wird der Gettorfer SC in der Fußball-Landesliga Mitte beim Traditionsverein VfR Neumünster antreten. Es ist das erste Ligaspiel des GSC in diesem Jahr und die Stimmung im Gettorfer Lager könnte besser sein. Es war ein Spiegelbild unserer Vorbereitung, in der sich vor allem einige Führungsspieler mal hinterfragen sollten A...

