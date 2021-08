Fussball-Landesliga Mitte : Gettorfer SC darf nach Corona-Zwangspause endlich loslegen

Im Training zeigten sich die Spieler von Trainer Christian Schössler hoch motiviert. „Setzen sie das auch nur annähernd gegen Heikendorf um, wird es ein gutes Spiel von uns“, sagt der GSC-Trainer.

Gettorf | Mit einer Woche Verspätung darf nun auch der Gettorfer SC sein Können in der Fußball-Landesliga Mitte unter Beweis stellen. Am 1. Spieltag war die Partie beim VfR Neumünster noch wegen Corona-Fällen beim Gegner ausgefallen. Es ist, als wenn ich sie von der Kette lasse. Sie haben so gut trainiert, zeigen sie das im Spiel, wird den Zuschauern einiges ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.