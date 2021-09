Fussball-Landesliga Mitte : Gettorfer SC will sein Spiel auch gegen Ligaprimus FC Kilia Kiel nicht ändern

Die Gettorfer müssen ihr Heimspiel am Sonnabend wohl ohne Stürmer Torben Dahsel bestreiten. Der FC Kilia Kiel hat im Schnitt pro Spiel bisher fünf Tore erzielt, dennoch will GSC-Trainer Schössler punkten.

Gettorf | Der FC Kilia Kiel nimmt bisher zurecht eine Sonderrolle in der Fußball-Landesliga Mitte ein. Gespickt mit ehemaligen Oberliga- und sogar einigen Regionalligaspielern führt das Team von Trainer Nicola Soranno die Tabelle an. Am Sonnabend muss die Kilia-Mannschaft nun beim Gettorfer SC erneut ihre Ausnahmestellung beweisen. Das Auswärtsspiel beim GSC be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.