Fussball-Landesliga Mitte : Gettorfer SC lässt sich vom 0:7 der Eidertaler gegen Kilia Kiel nicht täuschen

Der Gettorfer Trainer Christian Schössler erwartet ein ganz anderes Spiel, als noch zuletzt gegen Heikendorf. Die 0:7-Niederlage der Molfseer will er nicht überbewerten. Außerdem hat der GSC personell einige Sorgen.

Gettorf | So richtig glücklich ist Gettorfs Trainer Christian Schössler vor dem Landesliga-Heimspiel seiner Fußballer gegen die SpVg Eidertal Molfsee nicht. Aus verschiedenen Gründen fehlen auch an diesem Wochenende wieder wichtige Spieler. In der Innenverteidigung droht jetzt auch noch Yannick Wolf auszufallen, zudem verabschiedeten sich gleich drei Spieler in...

