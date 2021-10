Fussball-Landesliga Mitte : Gettorfer SC gewinnt dank großer Stärke bei Standards gegen den VfR Neumünster

Beim bisher letzten Aufeinandertreffen zwischen dem GSC und dem VfR gewannen die Lila-Weißen nach drei Standard-Treffern mit 3:0. Am Sonnabend drehten die Gettorfer den Spieß um und setzten sich mit 3:1 durch.

Gettorf | Der Gettorfer SC hat einen wichtigen 3:1 (1:1)-Heimsieg in der Fußball-Landesliga Mitte über den vor der Saison selbsternannten Titelkandidaten VfR Neumünster gefeiert. Nach einer guten ersten Hälfte, in der nur Danny Dubau traf und weitere gute Möglichkeiten liegen gelassen wurden, und einem eher unglücklichen 1:1 beim Gang in die Pause, waren es eig...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.