Fussball-Kreisliga Nord : Osdorfer SV will die Liga mit einem Sieg über Barkelsby wieder spannend machen

Bereits fünf Punkte Vorsprung hat Spitzenreiter BSV auf den Verfolger aus Osdorf. Am Sonntag kommt es zum Topspiel, wenn beide in Barkelsby aufeinandertreffen. Der Osterbyer SV will beim GSC ein anderes Gesicht zeigen.

Barkelsby | Das Topspiel des 12. Spieltages der Fußball-Kreisliga Nord steigt in Barkelsby, wenn der heimische BSV auf den Tabellenzweiten Osdorfer SV trifft. Es ist auch das Aufeinandertreffen der beiden Goalgetter Tjark Carstensen (BSV) und Nils Wölki (OSV), die beide schon jeweils zehn Mal für ihr Team getroffen haben. Weiterlesen: Zwölf-Tore-Spektake...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.