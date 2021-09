Fussball-Kreisliga Nord : Hochmotivierter SV Felm will Spitzenreiter Barkelsbyer SV die weiße Weste beschmutzen

Die Felmer haben zuletzt zweimal gepunktet und wollen im Heimspiel gegen Barkelsby nachlegen. Im Pokal gab es für den SVF allerdings zu Saisonbeginn eine herbe 0:10-Klatsche. Der SV Holtsee will gegen Nübbel nachlegen.

Eckernförde | Am 6. Spieltag der Kreisliga Nord will der Barkelsbyer SV seine Tabellenführung mit einem Erfolg beim SV Felm weiter ausbauen. Bereits morgen stellt sich der zuletzt drei Mal sieglose Wittenseer SV der Aufgabe beim unberechenbaren Rendsburger TSV. Weiterlesen: SV Holtsee nimmt die Derby-Punkte vom Wittenseer SV mit – Barkelsby weiter in Topfo...

