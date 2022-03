Fussball-Kreisliga Nord : Spitzenteams lassen Punkte liegen – kein guter Auftakt für Barkelsbyer SV und ESV II

Die Eckernförder U23 verlor trotz Unterstützung aus der Oberliga-Mannschaft gegen den SV Felm. Spitzenreiter Barkelsbyer SV kam über den Wittenseer SV nicht über ein 0:0 hinaus.

Eckernförde/Barkelsby | Es war nicht der Sonntag der Spitzenteams in der Fußball-Kreisliga Nord. Am Eckernförder Bystedtredder erkämpfte der der krasse Außenseiter SV Felm beim ESV II die drei Punkte durch einen 2:1-Erfolg. Diese Niederlage mussten sich die Hausherren selber ankreiden, denn sie vergabenn reihenweise Großchancen wähernd Felm eiskalt vollstreckte. Zumindest et...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.