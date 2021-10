Fussball-Kreisliga Nord : Ben Muth schießt Barkelsbyer SV vor 300 Zuschauern zum Sieg über den Eckernförder SV II

Es war das absolute Topspiel am 10. Spieltag der Kreisliga Nord. Tabellenführer Barkelsbyer SV setzte sich gegen seinen Konkurrenten im Aufstiegskampf, dem Eckernförder SV II durch. Dabei hatte der ESV ein Chancenplus.

Barkelsby | Die Rivalität zwischen beiden Vereinen ist groß, im Spitzenspiel des Fußball-Kreisliga Nord blieb es am Sonntagnachmittag in Barkelsby aber sportlich und fair. Ben Muth sorgt für den Siegtreffer des Barkelsbyer SV Am Ende der intensiven, aber nicht immer hochklassigen 90 Minuten, durfte der gastgebende BSV jubeln. Ben Muth hatte nach 82 Minuten ...

