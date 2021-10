Fussball-Kreisklasse A : Für den SV Schwansen wird es beim MTV Meggerdorf ernst

Die vergangenen Spiele glichen teilweise einem Scheibenschießen, doch am Sonntag ist der SV Schwansen beim Tabellendritten MTV Meggerdorf richtig gefordert. Soll der Kreisliga-Aufstieg klappen, gilt verlieren verboten.

Waabs | Es ist die bisher wohl schwierigste Aufgabe für den SV Schwansen in der Fußball-Kreisklasse A Mitte-Nord. Auf dem Weg Richtung angepeilten Kreisliga-Aufstieg, stellt sich dem Team aus Waabs am Sonntag der MTV Meggerdorf in den Weg. Die Partie beim Tabellendritten aus dem Kreis Schleswig-Flensburg beginnt um 15 Uhr. Weiterlesen: Abbruch? Schie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.